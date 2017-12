Após estrondo em prédio, aulas seguirão normais na Unip de Brasília

Após um abalo no prédio da Universidade Paulista (Unip) em Brasília, que causou a suspensão do concurso do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) neste domingo, 11, a universidade informou que a estrutura do lugar permanece intacta e as aulas ocorrerão normalmente nesta segunda, 12. O estrondo foi provocado pelo deslocamento do revestimento cerâmico do piso de duas salas e gerou pânico entre os candidatos que faziam a prova do TRT. Pelo menos um deles se jogou de uma janela do primeiro andar e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Mais de 4 mil pessoas faziam o exame no local. O prédio foi evacuado e o Cespe/UnB, que organiza o concurso, determinou o cancelamento do exame no Distrito Federal e no Tocantins, onde as provas eram aplicadas. Após vistoria, a Defesa Civil informou que apenas o piso sofreu danos e que não há riscos de desabamento, uma vez que a estrutura do prédio não foi afetada.

Em nota, a Unip lamentou o ocorrido e afirmou que vai elaborar um laudo circustanciado, por intermédio de perícia de engenharia, para apurar as causas do deslocamento no piso. O Cespe/UnB deve divulgar as novas datas para realização do exame até esta terça, 13. Ao todo, 54.983 pessoas estão inscritas no concurso do TRT.