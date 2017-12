Após declarações otimistas, Lula é mais cauteloso em relação a Enem

Depois de ter defendido a realização do Enem na última segunda-feira e ter atestado que a prova foi realizada com “sucesso total e absoluto”, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi mais cauteloso ontem e avisou que “a Polícia Federal vai fazer todas as investigações para saber o que aconteceu efetivamente” mas assegurou que, “se for necessário”, o Ministério da Educação (MEC) realizará novas provas.

O presidente, que insistiu que “o Enem vai continuar sendo fortalecido”, afirmou que “nenhum jovem vai ficar sem cursar a universidade” por causa dos problemas ocorridos no exame de ensino médio. Lula contou, em entrevista antes de deixar Maputo, capital de Moçambique, que na noite de terça-feira telefonou para o ministro da Educação, Fernando Haddad, para saber “que garantias” podem ser dadas aos estudantes brasileiros. “São duas: primeiro é que vamos investigar o que aconteceu efetivamente no Enem, e a PF já está em campo. Segundo,que nenhum jovem deixará de cursar a universidade porque teve um problema no Enem. Se for necessário fazer uma prova, nós faremos, se for necessário fazer duas, nós faremos, mas o dado concreto é que nós vamos fortalecer o Enem porque o Enem é a melhor coisa que aconteceu até agora”.