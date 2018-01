Após análise de recursos, mais 221 passam no Exame da OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou hoje a lista final de aprovados no Exame da OAB, que permite aos estudantes formados em Direito exercer a advocacia (confira a relação completa no site http://oab.fgv.br/).

A OAB informou que aceitou recursos movidos por 221 candidatos excluídos da lista provisória, divulgada na semana passada. Com isso, o número de aprovados subiu para 18.223, o equivalente a 15% do total de inscritos. Na lista provisória, o índice de aprovação tinha sido de 14,83%.

Quando divulgou a lista provisória, a OAB também publicou um ranking das faculdades com maior número de bacharéis aprovados. O ranking não foi refeito, mas a Ordem divulgou as instituições que tiveram estudantes aprovados após a apresentação do recurso.

Só a Universidade de Fortaleza teve 9 alunos incluídos na lista final. A seguir ficaram as Universidades Estácio de Sá, do Rio, e Católica de Salvador (BA), ambas com 4. As Universidades Mackenzie e 9 de Julho (São Paulo), Católica de Pernambuco (Recife), do Norte do Paraná (Londrina) e Tiradentes (Sergipe), tiveram, cada uma, 3 estudantes aprovados após apresentação de recurso.