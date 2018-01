Aplicativos ajudam a melhorar desempenho de administradores

SÃO PAULO - A tecnologia pode ajudar a melhorar a organização e o desempenho de administradores no dia-a-dia. Veja algumas dicas de aplicativos para quem trabalha na área:

Sam Card (iOS)

O aplicativo adiciona os dados de pessoas e empresas por meio da fotografia de cartões de visita. Após a captura da imagem, as informações salvas são transferidas para a lista de contatos do dispositivo móvel. Não é preciso se preocupar com a qualidade da fotografia feita. O SamCard corrige imperfeições na captura da imagem do cartão, como tremidos e pouca luz. Custa US$ 5,99.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neotriad (iOS e Android)

O software ajuda o usuário a planejar, priorizar e analisar seus relatórios. Além disso, atua com a gestão de tempo individual e também de equipes de trabalho. Também fornece dicas ao usuário de como ser mais eficiente na realização das tarefas. A versão para dispositivo móvel será relançada no começo de 2016, mas está disponível no site www.neotriad.com. Possui versão gratuita.

Simulador de importação (iOS e Android)

Desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP), a ferramenta permite que sejam feitas simulações de importações. O aplicativo calcula a estimativa de lucro, custo da compra e impostos. Há a opção de exportar os resultados para e-mail e salvá-los em arquivos com extensão CVS, PDF ou JPG, para comparação posterior. O recurso é gratuito.