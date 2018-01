Aplicativo gratuito permite fazer simulado de provas da OAB

A FMU lançou nesta quinta-feira, 9, um aplicativo com questões do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O app tem mais de 700 testes aplicados em provas realizadas até o primeiro semestre deste ano.

Para responder às questões, o estudante deve entrar no aplicativo e selecionar a prova que deseja fazer. A resposta certa de cada pergunta, então, aparece assim que alguma das alternativas é assinalada. Ao fim da prova, é possível compartilhar o resultado nas redes sociais.

O app já está disponível na Apple Store, para iPhones e iPads, e na Google Play, para tablets e smartphones com sistema operacional Android. Segundo o diretor de Marketing da FMU, Wilson Diniz, este é o segundo aplicativo lançado pela instituição. O primeiro foi uma cartilha sobre bullying. Na próxima semana deve ser lançado um preparatório para o Enem e para os vestibulares.

"A gente vem percebendo que hoje o grande público tem acesso a internet e a aparelhos móveis e consideramos que o ensino não pode ficar só na sala de aula", afirma Diniz. Segundo ele, apenas na primeira meia hora disponível houve mais de 100 downloads do aplicativo.