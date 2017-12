Apeoesp entrará com ação judicial contra o Saresp

Em nota enviada nesta sexta-feira, o Apeoesp, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, afirma que entrará com ação judicial coletiva pedindo a anulação do exame do Saresp, realizado nods dias 17 e 18 de novembro em todo o estado.

Conforme a nota, a prova, feita por 2,5 milhões de alunos, "ocorreu com muitos erros e problemas que colocam em xeque a sua credibilidade". O sindicato afirma ainda que houve "relatos de gabaritos e folhas de respostas que não correspondiam às respectivas disciplinas, uso de celular durante a prova e até mesmo imagens de uma professora auxiliando um aluno a responder às questões".

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os resultados do Saresp, consolidados no Idesp (Índice do Desenvolvimento Educacional do Estado de São Paulo), são a base para a definição dos valores a serem pagos às equipes escolares na forma de bônus resultado. Isto significa que o modo como é realizada a prova do Saresp afeta diretamente os professores e demais profissionais do magistério, pois altera os valores dos bônus a que terão direito.