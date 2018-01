Só 8 grupos concentram 27,8% das matrículas do ensino superior

SÃO PAULO - Os oito maiores grupos educacionais do País já somam uma em cada quatro matrículas no ensino superior. O porcentual de universitários desses conglomerados passou de 12,8% para 27,8% do total, entre 2010 e 2014. Programa do governo federal, o Financiamento Estudantil (Fies) acompanhou essa expansão – no mesmo período, o montante de recursos públicos reservado para instituições privadas saltou de R$ 880,3 milhões por ano para R$ 13,7 bilhões, alta de 1.456%.

Os dados foram compilados por estudo do Observatório do Ensino do Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV), obtido com exclusividade pelo Estado. A pesquisa mostra que são 2,1 milhões de alunos nesses grupos. Eles já superam as matrículas da rede pública, que tem 25,1% do total.

A pesquisa considerou empresas de capital aberto (Anhanguera, Anima, Estácio, Kroton e Ser), dois grupos internacionais (DeVry e Laureate) e a Universidade Paulista (Unip), que, embora não seja um conglomerado, também controla instituições de ensino. Os dados foram extraídos do Censo do Ensino Superior – o de 2014 é o mais recente – e de formulários de referência apresentados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pelas companhias.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esses grupos educacionais tinham 219 instituições de ensino, em 2014, em um universo de 2.069 faculdades particulares. Enquanto os conglomerados cresceram, as demais instituições registraram queda de 5,8% no número de matrículas – 3,68 milhões, em 2014, ante 3,92 milhões em 2010. A rede pública, com 298 unidades, teve alta de 19,3% no corpo discente, passando de 1,64 milhão para 1,96 milhão, no mesmo período.

A participação cada vez maior desses conglomerados chama a atenção dos pesquisadores da FGV, que apontam para a necessidade de atenção à forma como as vagas são oferecidas. “O que se verifica é que o crescimento da oferta de ensino tem sido bastante marcado dentro de novos modelos de negócio. Isso é um ‘ponto cego’ nas regulações, que não alcançam esses grupos. Importante que o Ministério da Educação saiba discutir as oportunidades e os riscos”, afirma Adriana Ancona de Faria, uma das coordenadoras do Observatório.

Em 2010, esses grupos recebiam apenas 0,28% do total destinado ao Fies – R$ 2,4 milhões. Quatro anos depois, a participação subiu para 27,36% – R$ 3,7 bilhões. No período, foram R$ 28,5 bilhões reservados ao programa, dos quais R$ 6,6 bilhões financiaram universitários dos oito conglomerados.

Para a professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) Sandra Zákia, a expansão dos programas de financiamento público foram “determinantes” para o aumento das matrículas. “No limite, acabaram direcionando e impulsionando o atendimento em uma instituição privada, em vez da rede pública. Resta saber quais condições de ensino estão presentes nessas instituições”, afirma Sandra.

Impacto. A qualidade do ensino e a diversidade da formação do universitário brasileiro também preocupam os pesquisadores da FGV. “Com esses grupos, tem-se um centro de decisão (sobre os cursos) que vai causar impacto em um número de alunos muito grande. Diante disso, é preciso observar se está sendo respeitada a diversidade, se está sendo feita uma padronização do ensino. Queremos entender qual é o impacto desses grupos empresariais na qualidade da educação ofertada. Haverá coisas boas e ruins, queremos entender o fenômeno”, diz José Garcez Ghirardi, também responsável pelo estudo.

Para o presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo (Fepesp), Celso Napolitano, que também representa docentes do ensino superior, o crescimento desses grupos não acompanhou o aperfeiçoamento da categoria. “O que está acontecendo é uma precarização cada vez maior do trabalho do professor. O investimento no corpo docente em relação à receita líquida é cada vez menor. A ideia desses grupos é otimizar a lucratividade diminuindo custos”, diz.

Uma das hipóteses dos pesquisadores da FGV para o aumento no número de matrículas é a aquisição de empresas menores, que têm menos condições de competir, e a fusão com outros grupos – Kroton e Ser atualmente negociam fusão com a Estácio. O Kroton, que em 2014 se fundiu com a Anhanguera, por exemplo, tinha 85.988 alunos matriculados em 2010 e, passados quatro anos, chegou a 1 milhão.

“Boa parte desses universitários já estava em outros grupos, mas, quando um compra o outro, vai se afunilando cada vez mais. Há um espaço de crescimento que não é o de expansão do ensino superior, mas o de concentração da gestão pedagógica do ensino”, diz Adriana.

Qualidade. O MEC, em nota, afirmou que “zela pelas condutas normativas” do ensino público e privado, “tendo como foco único a educação de qualidade e a acessibilidade”.

A Anima disse que o professor “é a variável mais importante” de seu projeto acadêmico. O Kroton afirmou que suas “instituições têm plano de carreira docente, homologado pelo Ministério do Trabalho, em que o professor tem o reconhecimento por tempo de serviço e merecimento”. Os docentes, segundo o grupo, passam por qualificação, treinamento e programas de formação.

A Unip não quis se manifestar. A Estácio não respondeu à reportagem. O grupo DeVry Brasil afirmou que todas as faculdades sob seu domínio "figuram entre as melhores de cada localidade" onde estão presentes. O Estado aguarda posicionamento da Laureate.

Conglomerados detêm 59,1% dos cursos a distância

Os grandes grupos educacionais já atingem a maior parte das graduações a distância oferecidas no País, conforme o levantamento feito pela FGV. A participação saltou de 15%, em 2010, para 59,1% em 2014, um crescimento de 293,3%. A estratégia é adotada principalmente pelos grupos Kroton (crescimento de 701.127,8%), Estácio (347,6%) e Laureate (576,7%).

“O crescimento mostra que existe demanda por ensino a distância. Se a educação a distância passa a ser estratégia do País, vai ser necessário o desenvolvimento de políticas para qualificação desta educação. É importante saber que tipo de ensino está crescendo. Que tipo de formação, qual mercado está atendendo? Estas pessoas se empregam depois?”, questionou Adriana.

Já Garcez aponta para a necessidade de garantir a qualidade dos cursos. “Não pode apenas ser uma aula presencial por computador. É uma lógica diferente de interação, ensino, relação dos atores envolvidos. Vamos ter de enfrentar isto. Você junta com o novo modelo de negócios e a regulação pensada em modelo presencial e o problema se torna bastante grande”, aponta.