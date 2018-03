Ao menos 13 escolas no Estado do Rio não terão Enem neste fim de semana

RIO - Nenhuma escola que estiver ocupada será local de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), informou nesta sexta-feira, 4, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão subordinado ao Ministério da Educação responsável por aplicar a prova. Todos os alunos que fariam a prova nesses locais terão o exame transferido para 3 e 4 de dezembro.

No Estado do Rio de Janeiro, pelo menos 13 escolas não terão provas, e o número pode crescer até este sábado, primeiro dia do exame, caso até lá ocorram novas ocupações. A iniciativa dos estudantes é uma forma de protesto contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, que congela o orçamento da União por 20 anos, e a medida provisória que reforma o ensino médio.

Na última terça-feira, 1, o Inep divulgou uma primeira lista de escolas onde não haverá prova. Ela continha dez escolas do Estado do Rio. Nesta sexta, uma nova lista foi divulgada, agora com 12 unidades de ensino. No entanto, pelo menos mais uma escola, ocupada na noite de quinta-feira, 3, também não terá provas: a Universidade Federal do Rio de Janeiro (Unirio), na Urca (zona sul do Rio).

Das 12 escolas já anunciadas pelo Inep, sete ficam na capital e cinco na Região Metropolitana ou no interior do Estado. Todas as escolas da capital são unidades do Colégio Pedro II: no Engenho Novo, na Tijuca, duas unidades em São Cristóvão (na zona norte), no Humaitá (zona sul), em Realengo (zona oeste) e no centro.

Também não serão locais de prova do Enem duas escolas em Duque de Caxias (uma unidade do Colégio Pedro II e outra do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro), uma escola em Rio das Ostras (o câmpus da Universidade Federal Fluminense), uma em Niterói (outro câmpus da Universidade Federal Fluminense) e uma em Nova Iguaçu (o câmpus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro). Nessas escolas, 15.975 alunos (2,9% do total de inscritos no Estado) deixarão de fazer o Enem neste fim de semana.