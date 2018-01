Aniversário da Unicamp terá seminários, ópera e até lançamento de filme

SÃO PAULO - A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) inicia nesta semana as comemorações dos seus 50 anos. Para a data festiva, haverá um ano de atividades artísticas, culturais e esportivas - entre simpósios, caminhadas, óperas e até lançamento de filme. O aniversário da instituição, uma das mais importantes do País, é em 5 de outubro do ano que vem.

O calendário de atividades foi divulgado nesta terça-feira, 29, pela professora Ítala Maria D’Ottaviano, presidente da comissão responsável por organizar os eventos. A pré-abertura será a encenação da ópera Don Giovanni no Theatro Municipal de Paulínia, nesta quarta-feira, 30, e quinta-feira, 1.º. Participam a Orquestra Sinfônica da universidade e um coro formado por alunos de Música do Instituto de Artes.

Na próxima quarta-feira, 7, haverá o lançamento do filme O Crime da Cabra, o primeiro produzido pela Unicamp. Também haverá exposições, peças musicais e uma série de 30 concertos especiais da Orquestra Sinfônica da universidade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nos seminários Perspectivas Unicamp 50 anos, serão debatidos temas como política brasileira, economia internacional e crise energética. Ainda é previsto o lançamento de 50 títulos pela editora da Unicamp. A ideia é que esses livros tenham ligação com a história da instituição. Os Correios também lançarão um selo comemorativo para o aniversário da universidade.

Veja a programação completa.