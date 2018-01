Anhembi Morumbi: De olho na prática

A Anhembi Morumbi foi fundada em 1970, com o curso de Comunicação Social. Um ano depois, lançou a primeira graduação em Turismo do Brasil. Agora investe em cursos de curta duração, lançando as graduações de Tecnologia em Produção Multimídia - Comunicação em Mídias Digitais, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em Gestão da Qualidade.

O curso de Tecnologia em Gestão da Qualidade é destinado a quem já atua na área. Esse profissional trabalha com avaliação de procedimentos, práticas e rotinas internas e externas de organizações. Com duração de quatro semestres, o curso é feito a distância. O aluno tem a oportunidade de fazer um ou dois módulos fora do país, em uma das instituições da rede Laureate Internacional Universities.

Segundo Wilian Gatti Júnior, coordenador do curso, interdisciplinaridade e incentivo ao empreendedorismo são diferenciais. Ao longo de três semestres, os estudantes desenvolvem um trabalho em grupo que integra as disciplinas do curso em um projeto prático.

“A grade curricular reúne o conhecimento e suscita o debate em torno de temas que vão desde a análise de viabilidade mercadológica e econômico-financeira de um novo empreendimento até a importância da inovação para a sustentabilidade dos negócios. O objetivo é formar não só gestores, mas profissionais motivados e capacitados para empreender no segmento de gestão da qualidade.”

Ferramentas para o dia a dia

“Trabalho em uma companhia aérea e durante 14 anos fui comissária de bordo. Quando tive filhos, resolvi mudar de carreira e trabalhar na parte administrativa. O mais importante é que o conteúdo do curso é muito relacionado com a minha área. Consigo levar para a empresa o que aprendo em sala de aula - o curso mostra ferramentas que ajudam. O fato de fazer a distância também é um diferencial para mim, pois trabalho e tenho filhos pequenos. Posso imprimir o ritmo que desejar.” (Lucy Alvez Verardino, estudante de Gestão da Qualidade)

OUTROS CURSOS: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Relações Internacionais, Rádio e TV, Publicidade e Propaganda, Gastronomia, Eventos e Hotelaria INSCRIÇÃO: até 11/6 TOTAL DE VAGAS: não informado DATA DA PROVA: 14/6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 16/6 MENSALIDADE: não informada SITE: www.anhembi.br