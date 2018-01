Análise: Só exames não constroem sistemas Desde a Constituição de 1988, apenas três políticas educacionais efetivamente mudaram de patamar o marasmático setor da educação, que carregava indicadores ignóbeis: em primeiro lugar, a universalização da educação básica, com a expansão do ensino obrigatório e as condições para abrir milhões de vagas. Isso se deu por meio de uma segunda mudança drástica - concentrar as matrículas da educação infantil e do ensino fundamental sob a autoridade de quem está mais perto dos eleitores: os prefeitos. A terceira iniciativa foi criar a cultura de monitoramento de resultados por meio de exames.