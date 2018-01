Análise: Próxima gestão do Inep deve trabalhar com servidores

O Inep ganhou nova importância após a sanção do Plano Nacional da Educação (PNE). Nos últimos anos, sua principal tarefa foi realizar avaliações de aprendizagem (elaboração e aplicação de provas nacionais e a divulgação dos resultados). Produzir estudos e pesquisas ficou secundarizado.

Com o plano, o órgão tem a missão de propor e gerir um sistema que vai além das avaliações. Agora é preciso também avaliar as condições de oferta da educação. Ademais, deve produzir estudos sobre o cumprimento das metas do PNE.

Chico Soares é uma das principais cabeças sobre avaliação da educação no Brasil. Porém, sua visão não é consensual. E ele não soube negociar com os servidores uma agenda comum. Como legado, fica sua colaboração na contextualização dos resultados das avaliações de larga escala.

O novo presidente precisa trabalhar com os servidores. Além de estabelecer calendário de divulgação dos dados e microdados das avaliações e retomar a produção de estudos e pesquisas. Só assim, o Inep responderá às demandas do PNE.

DANIEL CARA É COORDENADOR DA CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO