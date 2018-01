Análise: O que é preciso olhar na hora de avaliar a nota do Enem

O Enem é uma prova voluntária, à qual se submetem somente os egressos do ensino médio que desejam (e acham que têm alguma chance de) entrar em alguma instituição de ensino superior. Portanto, o máximo que seus resultados conseguem nos mostrar sobre a etapa final da educação básica brasileira é como vão os alunos pertencentes ao grupo de maior sucesso acadêmico, para cada faixa de nível socioeconômico. O índice de participação na rede pública, em muitos Estados, não é alto.

Dificilmente, o público em geral dá-se ao trabalho de analisar o que é exigido nas provas do certame. O único parâmetro que nos inspira empatia é a Redação - sabemos, mesmo que por alto, do que se trata um texto argumentativo sobre um tema da atualidade: a nota máxima de 1.000 significa que o aluno, depois de 14 anos na escola, consegue escrever um texto de aproximadamente quatro parágrafos, de acordo com o tema proposto e apresentando uma argumentação minimamente articulada e convincente, sem erros graves de gramática.

Para quem pagou a conta diretamente em uma escola privada, fica a sensação de que algo está muito errado quando as melhores escolas do Brasil apresentam uma nota média máxima em torno dos 800 pontos. As famílias dos jovens da rede pública também pagam essa conta, indiretamente.

Se a escola do seu filho está em 10.º ou 15.º lugar no Enem, não faz a menor diferença. É necessário saber como os estudantes se saíram na prova como um todo. A maneira mais fácil de fazer essa aferição sem olhar todas as questões de todas as áreas de conhecimento é analisar a nota da Redação. Escolas de elite que queimam 20% da pontuação mais elevada possível evidenciam que deixaram de ensinar algo muito básico aos nossos filhos.

ILONA BECSKEHÁZY É CONSULTORA E DOUTORANDA PELA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA USP