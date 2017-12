Análise: Deve-se mudar a lógica de utilização das regras SÃO PAULO - A educação vive um momento de crise, a crise da transformação da escola. Um dos pontos mais polêmicos da mudança diz respeito à busca da disciplina, pois ora convivemos com o autoritarismo presente “em normas escolares”, em que a punição e a intimidação são as molas propulsoras da ação pedagógica, ora com as mediações entre professores e alunos com base em diálogos e vivências da autoridade exercida a partir da consciência do papel da escola e desempenho docente.