Análise de Sistemas é o curso tecnológico mais procurado no Sisu

Segundo balanço preliminar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), até as 14h desta segunda-feira, 17, o Instituto Federal de São Paulo tinha o curso tecnológico mais procurado pelos estudantes. Em apenas dois dias, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas recebeu 1.532 inscrições.

O segundo curso mais procurado na rede federal de educação profissional e tecnológica é do Instituto Federal da Bahia - 966 pessoas já se candidataram para Administração. A graduação em Engenharia de Produção do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro (Cefet-RJ) aparece com 847 inscritos.

Por meio do Sisu, as instituições da rede federal oferecem 16.879 vagas em todo o País. As vagas são para cursos superiores de tecnologia, bacharelados e licenciaturas.

O prazo para inscrições no Sisu foi prorrogado para as 23h59 da quinta-feira, 20.