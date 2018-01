Análise: ‘Avaliação sobre alfabetização revela berço da desigualdade educacional no País' Os resultados mostram que o Brasil, no século 21, ainda não consegue alfabetizar completamente as suas crianças. Os resultados são preocupantes e revelam o caráter de urgência com que deveria ser tratado o assunto. O quadro fica pior se colocamos nossa lupa nas Regiões Norte e Nordeste. A Avaliação Nacional de Educação (ANA) revela o berço da desigualdade educacional no Brasil, que já se manifesta no processo de alfabetização.