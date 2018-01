Análise: Avaliação do ensino médio precisa ter objetivo claro

Avaliar em Educação é complexo, dificilmente uma avaliação atende a vários objetivos distintos. O Enem não apenas mede algumas competências e cria uma nota para o ingresso dos alunos no ensino superior, como o resultado agregado dos alunos de uma determinada escola era divulgado como medição da sua qualidade. Com o anúncio de que a Prova Brasil será aplicada também ao ensino médio, as escolas que ofertam esta etapa - públicas e privadas - terão o resultado dessa avaliação como referência de acompanhamento da progressão de resultados. Para esse objetivo, a Prova Brasil será um instrumento mais adequado do que o Enem, mesmo que avalie “apenas” Português e Matemática (por enquanto).

Diversos especialistas do campo educacional - incluindo o movimento Todos Pela Educação - sempre criticaram os rankings feitos pelas médias das escolas e a abordagem desses resultados como se traduzissem a qualidade do ensino. As boas escolas continuarão a fazer um bom trabalho. E as famílias terão a Prova Brasil para acompanhar a escola de seus filhos - com a mesma nota que os governos vão utilizar.

As famílias precisam, ainda, observar outros aspectos importantíssimos, como o trabalho cooperativo de alunos, professores e direção da escola; os valores que são promovidos; os projetos construídos pelos estudantes; o desenvolvimento das habilidades cada vez mais importantes no século 21, como empreendedorismo, comunicação e criatividade; as artes e o esporte; e, claro todos os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular.

* PRESIDE O TODOS PELA EDUCAÇÃO