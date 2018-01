Ampliação de bolsas para o exterior terá como alvo o doutorado e a 'graduação-sanduíche'

O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse ontem que o plano de expansão de bolsas de intercâmbio deverá mirar o doutorado e a “graduação-sanduíche”, na qual o aluno estuda metade do curso no país e o restante em uma instituição estrangeira. O anúncio foi feito ontem pela presidente Dilma Rousseff durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Segundo ela, a intenção é conceder 75 mil bolsas até o fim de 2014.

Segundo Haddad, atualmente o Brasil envia para o exterior cerca de 6 mil estudantes do ensino superior. A decisão da presidenta de ampliar esse número de bolsas foi a partir de um diagnóstico de custos feito pelo Ministério da Educação (MEC). Em reunião, o MEC sugeriu que o alvo das bolsas fosse no doutorado em áreas estratégicas como engenharia e física e na “graduação-sanduíche”.

“Na avaliação da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), a 'graduação-sanduíche' tem forte impacto no sistema educacional brasileiro porque não é só um indivíduo beneficiado. Ele volta para a sua instituição antes da conclusão e os efeitos benéficos dessa forma de bolsa estão sendo muito apreciados pelo sistema”, disse Haddad.