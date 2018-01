Alunos que ocupam prédio na USP vão protestar em frente à reitoria

Estudantes que ocupam o prédio da administração da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP prometem fazer nesta segunda-feira uma assembleia geral para decidir até quando continuarão no edifício. E preparam um protesto para as 18 horas em frente à reitoria. A principal reivindicação é a retirada da Polícia Militar do câmpus da zona oeste da capital.

No fim de semana, o prédio ocupado teve atividades que discutiram de Vladimir Lenin e as estratégias marxistas para tomada de poder às críticas feitas pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre a política de drogas na América Latina.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No almoço de ontem, alunos que ocupam o prédio desde a noite de quinta-feira - quando três estudantes da Geografia foram detidos com maconha - debateram o livro O Estado e a Revolução, de Lenin. Na noite de sábado, havia sido exibido o documentário Cortina de Fumaça, de Rodrigo de Mac Niven, que debate a política de drogas no Brasil e no mundo e entrevista FHC. A política de drogas voltaria a ser debatida na madrugada de hoje, com o documentário Notícias de uma Guerra Particular, de João Moreira Salles, sobre o narcotráfico no Rio.

O diário da ocupação está sendo divulgado no blog http://ocupauspcontrarepressao.blogspot.com e no Facebook (www.facebook.com/OcupaUsp).