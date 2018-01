Alunos que não conseguem acompanhar as aulas desistem da faculdade

“Eu pensei que iria rever os conteúdos do ensino fundamental e médio para poder dar aulas, mas não é isso que ocorre”, diz ele. “Não conseguia acompanhar as aulas e, no segundo semestre, contratei um professor para ter aulas particulares, mas acabei largando o curso”, revela Nobre.

Cerca de dez anos depois, o comerciante resolveu que retornaria à faculdade. Na Universidade de Guarulhos (UnG), conheceu o cursinho de reforço e, com esse auxílio, está quase concluindo seus estudos. Sua dedicação estimulou a família. A sala de estar, hoje, tem duas lousas brancas, usadas por ele, pela mulher e pelos filhos durante as horas de estudo em casa.

“Fiz o ensino médio de qualquer jeito para ter o diploma e poder prestar um concurso”, conta. “Só que é uma ilusão. Desse jeito, só é possível fazer o concurso da loteria”, brinca. Ele lembra que, dos 40 alunos que ingressaram no curso junto com ele, apenas 13 chegaram ao último ano. A maioria desistiu, acredita, por não conseguir acompanhar as aulas.

O auxiliar de cobrança André Luiz Barbosa Bispo, de 26 anos, está no segundo ano do curso de Letras na mesma universidade. Ele fez cursos em Ortografia e ao menos dois em Literatura Portuguesa. “Tive algumas dificuldades”, admite. “Mas, infelizmente, a realidade é que existem pessoas que cometem erros de português ao falar, não respeitam a pontuação. É constrangedor. Alguns desistem por não conseguirem acompanhar.”

Para a autônoma Cíntia da Silva Augusto, de 38 anos, também estudante de Letras, as deficiências existem e podem ser superadas com estudo e comprometimento. “É o aluno quem faz o curso”, diz.