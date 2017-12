Alunos que fizeram 2ª aplicação do Enem relatam problemas no Sisu

SÃO PAULO - Os candidatos que fizeram a segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 3 e 4 de dezembro, relatam não conseguir fazer a inscrição para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), aberto nesta terça-feira, 24. Em nota, o Ministério da Educação (MEC) disse que as dificuldades de acesso relatadas por alguns candidatos estão sendo sanadas.

O Sisu é utilizado para selecionar candidatos para 238.397 vagas de graduação, em 131 instituições de ensino federais e estaduais públicas, por meio das notas do Enem. Em 18 de janeiro, quando as notas do exame foram divulgadas, esses candidatos também tiveram dificuldade de acessá-la .

Nas redes sociais, e especialmente na página oficial do MEC, os estudantes relatam problemas para acessar o sistema.

"Que desagradável, hein MEC? Vários (candidatos) sendo prejudicados com esse erro. Estou tentando me inscrever, e o erro ainda persiste. O pior é ligar para a central e ainda receber o aviso 'No momento nossos atendentes estão ocupados.' Brincadeira, né ?", disse um jovem nas redes sociais.

"Muito bom saber que a galera que fez a primeira aplicação já conseguiu se inscrever e está disputando vagas, enquanto nós aqui, da segunda aplicação, ficamos sentados pagando de trouxas enquanto o tempo passa", disse outro candidato.

Em nota, o MEC informou que foram identificados que cerca de 700 candidatos cujas notas na base de dados do Enem registravam participação na primeira e na segunda aplicação do Exame. "Essas inconsistências já foram corrigidas", disse o ministério.

Ainda de acordo com o MEC, neste primeiro dia de inscrições foram registradas ao menos 100 mil mudanças de senha na base do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame, o que impede temporariamente o acesso ao Sisu.

"O MEC, juntamente com o Inep, continua trabalhando para identificar qualquer outra inconsistência e resolvê-la com a máxima brevidade, assegurando que não haverá prejuízo a nenhum candidato", informou.

Até as 13 horas desta terça-feira, o sistema recebeu mais de 773,3 mil inscritos e 1,4 milhão inscrições, segundo informou o ministério.

As inscrições no Sisu ficam abertas até sexta-feira, 27. Os estudantes podem selecionar até duas opções de curso para pleitear uma vaga. Durante as inscrições, o sistema calcula a nota de corte para cada curso com base no número de vagas ofertadas e no total de candidatos inscritos para cada curso, por modalidade de concorrência. A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da seleção, não garantindo, necessariamente, a vaga desejada. O resultado da chamada regular sai no dia 30 de janeiro.

Ocupações. A segunda aplicação do Enem ocorreu após o exame ser adiado em escolas que estavam ocupadas na data oficial do exame, em 5 e 6 de novembro. A nova prova foi aplicada em 166 municípios para 277.624 pessoas.

Os estudantes ocuparam os prédios escolares em protesto contra Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que estabelece um teto para os gastos públicos, incluindo saúde e educação, e a proposta de reforma do ensino médio, entre outros pontos.