Alunos protestam contra novo reitor da USP Grandino Rodas

Um grupo de aproximadamente 20 alunos, de acordo com a Universidade de São Paulo (USP), entrou no prédio da antiga reitoria da instituição em protesto contra a posse de João Grandino Rodas, que que assumiu hoje a administração da universidade. Conforme o Estadão.edu apurou junto à universidade, o protesto aconteceu em torno de 15 horas, e logo terminou. Não foi necessário haver nenhuma ação da USP para desfazer o movimento. Integrantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) disseram que protestos estavam marcados para a capital e unidades do interior para demonstrar o descontentamento dos estudantes frente à escolha do novo reitor. "Não consideramos essa eleição legítima. É antidemocrática, porque não envolve todos na escolha, e o governador ainda optou pelo segundo da lista (tríplice de possíveis reitores)", disse Renata Conde, aluna de Psicologia e membro do DCE. No interior para coordenar as eleições para o diretório, que terminam hoje, Renata relatou que em Ribeirão Preto o protesto não aconteceu. "Optamos por adiar porque o Rodas cancelou a cerimônia de posse", contou. Leia mais: João Grandino Rodas: "protestos são normais" João Pedro de Caria, aluno de Letras e também do DCE, disse que João Grandino Rodas cancelou a cerimônia de posse sem apresentar motivos. "Como ele cancelou, poucos apareceram no ato, então decidimos adiar." A nova data para a cerimônia de posse está marcada para o dia 25 de janeiro, quando os estudantes prometem retomar o protesto. Comunicado A reitoria da USP informou que a cerimonia de posse não foi adiada, porque não estaria marcada para esta quinta-feira. O novo reitor estabeleceu uma comissão de transição para atuar a partir desta quinta-feira até o dia 25 de janeiro, quando está marcado a posse oficial. Um comunicado assinado pelo reitor eleito, João Grandino Rodas, e pelo vice-reitor em exercício, Franco Lajolo, circulou hoje na internet entre grupos de alunos da USP. O texto diz que a data da posse foi escolhida para manter a tradição. "A data da posse dos reitores da USP sempre foi 25 de janeiro, dia em que foi fundada a Universidade, em 1934. Tal praxe foi descontinuada em 1993, em virtude de o mandato do reitor ter sido abreviado", diz o texto. O comunicado cita, ainda, a necessidade de um período de transição entre as gestões. "O tamanho da USP (...) e reconhecidamente dotada de administração complexa, indica a necessidade de um período de transição em que os pró-reitores, os coordenadores etc., que estão saindo e os que estão entrando, trabalhem, lado a lado, transmitindo documentos, informações e explicações." Atualizado às 20h05 do dia 26 de novembro de 2009