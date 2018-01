Alunos pré-selecionados para o ProUni têm até hoje para se matricular

BRASÍLIA - Termina nesta sexta-feira, 4, o prazo de matrícula de candidatos pré-selecionados para receber uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni). Para fazer a matrícula nas instituições de ensino, os estudantes precisam apresentar documentação que comprove as informações prestadas durante as inscrições. Cerca de 117 mil foram selecionados para receber uma bolsa para o primeiro semestre de 2011.

Para participar do ProUni, é preciso ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou estabelecimento privado com bolsa integral. É necessário ainda ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010, atingido o mínimo de 400 pontos na média das cinco provas e não ter tirado zero na redação.

As bolsas integrais são destinadas aos alunos com renda familiar mensal per capita (por membro da família) de até 1,5 salário mínimo. As parciais são para os candidatos cuja renda familiar mensal per capita não passe de três salários mínimos.

No dia 11 de fevereiro, será divulgada a lista dos pré-selecionados em segunda chamada, com prazo de comprovação de documentos até 17 de fevereiro. Caso ainda haja bolsas disponíveis, o MEC abrirá um novo período de inscrições de 21 a 24 de fevereiro. Quem já tiver conseguido uma bolsa na primeira etapa não poderá participar da segunda seleção.