Alunos podem renovar contratos do Fies a partir desta segunda

SÃO PAULO - Começa nesta segunfa-feira, 10, o prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os alunos poderão registrar os pedidos no sistema até 31 de outubro.

É quarta vez que o MEC amplia o prazo para esses aditamentos. De abril para cá, houve três prorrogações e agora está sendo aberto esse novo período, de mais quase três meses. Segundo a pasta já afirmou, o compromisso do governo federal é garantir que todos os estudantes façam a renovação de seus contratos.

As renovações deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies (SisFies), nova plataforma para concorrer ao financiamento. Até 2014, o programa acumulou 1,9 milhão de contratos. Na última semana de julho, o ministério informou que menos de 100 mil alunos não haviam conseguido renovar seus financiamentos.