Alunos desocupam sede da Secretaria Estadual de Educação do Rio

RIO - Cerca de cem alunos do ensino médio da rede estadual de ensino do Rio entraram na sede da Secretaria Estadual de Educação, no Santo Cristo (região portuária do Rio), na tarde desta quinta-feira, 5.

Os alunos queriam ser recebidos pelo secretário Antonio José Vieira de Paiva Neto e discutir com ele um calendário de negociações referente à greve dos professores e à ocupação de escolas pelos alunos. Mais de 70 escolas estão ocupadas, afirmam os estudantes, que se organizaram por meio da Assembleia Nacional dos Estudantes - Livre (Anel), entidade ligada ao PSTU.

O grupo foi recebido pelo chefe de gabinete, Caio Castro Lima, e ficou agendado um novo encontro para negociação, com a presença do secretário, para as 14 horas da próxima terça-feira. Depois desse acordo, por volta das 20 horas os estudantes decidiram desocupar o prédio.

Os professores da rede estadual de ensino estão em greve desde março, e os alunos se dividem entre dois movimentos simultâneos: um deles defende a ocupação de escolas e outro quer a desocupação das unidades. Nesta semana as escolas ocupadas entraram em férias, por determinação do governo.