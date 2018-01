Alunos invadem reitoria da Unesp no centro de SP

SÃO PAULO - Cerca de cem alunos invadiram, por volta das 10 horas desta quinta-feira, 27, a reitoria da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), no centro de São Paulo.

Eles estão reunidos com o pró-reitor de administração da instituição, Carlos Antonio Gamero. Na pauta de discussão, segundo a assessoria de imprensa da Unesp, está o pedido por melhores condições para a permanência estudantil, o que inclui construção de mais moradias universitárias, concessão de maior quantidade de bolsas de estudos e instalação de restaurantes universitários em todos os campus.

O protesto acontece no momento em que completa um mês a greve de parte dos professores, funcionários e estudantes de pelo menos 14 dos 24 campus.

O Fórum das Seis (congrega as entidades representativas de professores, estudantes e funcionários da USP, Unesp e Unicamp) agendou para esta tarde um novo ato na Assembleia Legislativa com o objetivo de ampliar a destinação de recursos para a Educação em geral, incluindo mais verbas para as três universidades estaduais e para o Centro Paula Souza.