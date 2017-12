Alunos fazem enterro simbólico da USP Leste

Os alunos da USP Leste fizeram nesta quarta-feira, 9, no início da reunião da Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH - USP Leste), órgão máximo da unidade, um ato com uma espécie de caixão, que simbolizava o "enterro" da Each. Os estudantes não podem participar da reunião, mas, depois do ato, tiveram a presença aceita pelos membros da congregação.

Após mais de quatro horas, a reunião terminou sem nenhuma resolução por falta de quórum. Com a presença dos alunos, que normalmente não participam das reuniões, a pauta era uma avaliação do plano B oferecido pela reitoria para que a unidade, que está com o câmpus interditado por conta de problemas ambientais, voltasse às aulas. O retorno aconteceu em 31de março, depois de três adiamentos.

Após horas de debates sobre as questões ambientais, a falta de laboratórios na Unicid, para onde grande parte das aulas foi deslocada, e as condições do bandejão, aberto nesta quarta, 9, na Fatec Tatuapé, alguns membros começaram a deixar a reunião, que acontecia no Instituto de Geociências, na Cidade Universitária. Quando foi proposta uma votação sobre a suspensão do semestre, não havia mais quórum.

"É uma situação muito problemática. Só teremos outra reunião daqui a duas semanas", lamentou a professora Adriana Tufaile. "Há um jogo político muito grande. Os professores estão ignorando a participação dos alunos. A comunidade está desesperada", afirmou Reginaldo Novelli, de 24 anos, aluno de Gestão de Políticas Públicas.

Os alunos da USP Leste fariam uma assembleia na noite desta quarta para deliberar sobre os próximos passos, inclusive a votação de um indicativo de greve.