Alunos e professores ocupam diretoria de educação no Rio

RIO - Estudantes e professores de nove escolas ocupadas no Rio de Janeiro tomaram a sede da Diretoria Regional Metropolitana III, da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc), na noite desta segunda-feira, 16. O prédio localizado no Engenho de Dentro, na zona norte da capital, está sob controle dos alunos e docentes em protesto contra as investidas do movimento que cobra a desocupação das unidades de ensino. Para a secretaria, 69 escolas continuam ocupadas. O movimento estudantil diz que são 82 unidades.

Na manhã desta segunda-feira, os estudantes que querem a desocupação das escolas fizeram ataques aos Colégios Estaduais Visconde de Cairu e Central do Brasil, ambos no Méier, na zona norte. Os alunos relataram que o movimento denominado Desocupa usou pedaços de pau, pedras e até mesmo cães para forçar a saída dos colegas que promovem a ocupação.

"Nós, estudantes de colégios ocupados, que vêm sofrendo com a intervenção violenta por parte de grupos de desocupação, decidimos ocupar a (Diretoria Regional) Metropolitana III, como forma de chamar a atenção da Seeduc", diz nota dos invasores. Os alunos afirmam que estão com a integridade física em risco.

A ocupação da diretoria ocorreu no mesmo dia em que os estudantes decidiram desocupar o Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes, na Ilha do Governador, também na zona norte, a primeira escola tomada por alunos no Estado.

O Mendes de Moraes também foi alvo de ações do Desocupa. Na última sexta-feira, 13, a unidade foi palco de briga entre os dois grupos e acabou depredada.

No anúncio da desocupação, o então chefe de gabinete da Seeduc, Caio Lima, foi expulso por estudantes e, em seguida, entregou o cargo. Horas depois, foi a vez de o secretário estadual de Educação do Rio, Antonio José Vieira de Paiva Neto, pedir exoneração. O novo titular da Seeduc é Wagner Victer, que estava na presidência da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec).