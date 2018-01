Alunos e professores de Etecs e Fatecs vão ganhar bolsas para estudar nos EUA

O Centro Paula Souza, órgão do Governo do Estado de São Paulo responsável pelo ensino profissional, vai oferecer 250 bolsas para alunos e 50 para professores de inglês das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais para estudar inglês nos Estados Unidos.

Serão cursos intensivos de um mês, em escolas e universidades de diversos estados norte-americanos, com todas as despesas pagas – curso, alimentação, acomodação, passagem aérea, traslado, transporte interno nos EUA e seguro saúde – com exceção dos custos com passaporte e visto, que deverão ficar por conta dos participantes.

O objetivo do programa é incentivar o aprimoramento da formação acadêmica e ingresso no mercado de trabalho, utilizando a língua como ferramenta de acesso à informação. Para os docentes, o curso é uma oportunidade de aperfeiçoamento profissional.

Podem participar estudantes dos ensinos técnico e tecnológico que concluirão o curso ao final de 2010, e professores de inglês do Centro Paula Souza. O prazo para inscrições vai até quarta-feira.

Mais informações e inscrições no site da instituição.