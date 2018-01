Alunos e professores da USP Leste criticam proposta da reitoria

Na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP Leste, que já oferece a graduação em Gestão de Políticas Públicas (GPP), a repercussão da criação do curso da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade (FEA) foi negativa. “Isso é descabido e inviável”, reagiu o coordenador do bacharelado em GPP, Fernando Coelho. “Por que não instalar esse curso em algum câmpus do interior?”

Os alunos de GPP também questionam o pedido da reitoria. Para Ivie Sousa, do 3.º ano, a medida é um “desrespeito”. Ela diz que “o reitor quer descaracterizar o curso.” Mayara Ferreira, também do 3.º ano, defende a grade curricular. “A administração pública é apenas um viés do curso. Também aprendemos ciências sociais e políticas.”

O professor José Renato Araújo, que deixou a coordenação do curso de GPP há um mês, diz que a USP daria “um tiro no pé” ao criar um curso de Administração Pública na USP Leste. “Não há motivos para isso. O setor público, de maneira geral, é muito mal visto pela sociedade. Dificilmente um aluno de 18 anos sonha em ser burocrata do Estado”, acredita.

No último vestibular, a graduação em GPP teve concorrência de 4,58 candidatos por vaga. Na FEA, a relação foi de 11,57 para os quatro cursos (Administração, Economia, Ciências Contábeis e Atuária).

Segundo o diretor da FEA, Reinaldo Guerreiro, o reitor sugeriu à unidade a criação de um curso para a USP Leste há cerca de um mês. No dia 12 de abril, Guerreiro encaminhou ofício à Comissão de Graduação da FEA em que solicita a elaboração da proposta do bacharelado em Administração Pública, contendo informações como currículo, duração e número de vagas oferecidas no vestibular da Fuvest.

Guerreiro defende a criação do novo bacharelado. “Socialmente, o impacto é muito positivo. A administração pública está um passo atrás das empresas em termos de capacitação de gestores”, diz. Nesta semana, o diretor da EACH, José Jorge Boueri Filho, deve se reunir com o reitor e com Guerreiro para discutir o novo curso.

PARA LEMBRAR

- Em março, foi divulgado um relatório de professores da USP que propunha a redução de vagas na USP Leste, inclusive no bacharelado em Gestão de Políticas Públicas (GPP)

- No relatório, um grupo de sete docentes – entre eles, o ex-reitor Adolpho José Melfi – sugeria o corte de 330 vagas (um terço do total). O curso de Obstetrícia seria extinto, sendo acoplado à graduação de Enfermagem

- No caso de GPP, seriam extintas 20 vagas. No início de abril, contudo, a EACH decidiu manter todas as vagas