Alunos e funcionários da USP fazem manifestação no Cruesp

SÃO PAULO - Cerca de 100 alunos e servidores da Universidade de São Paulo (USP) fizeram concentração com tambores e faixas no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, na região central da capital paulista, desde o início da tarde. Por volta das 14h55, eles bloquearam três faixas da via, sentido Consolação, e, às 15h20, começaram a marchar em direção à sede do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo (Cruesp), na Rua Itapeva,onde às 16h haverá uma reunião que pode pôr fim à greve que já passa dos 100 dias. Os manifestantes aguardaram a chegada de funcionários e alunos da Unesp, da Unicamp e de unidades do interior da USP. Apenas a faixa de ônibus estava liberada.

O encontro na Rua Itapeva será realizado entre o conselho e o Fórum das Seis - entidade que representa o sindicato de professores e trabalhadores da USP, da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Na reunião, será decidido se essas instituições aceitam a proposta do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de conceder aos trabalhadores um reajuste salarial de 5,2%, além de um abono de 28,6% pago de uma só vez para compensar o período descoberto desde a data-base da categoria.