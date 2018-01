Alunos do fundamental e médio serão avaliados em Ciência na Prova Brasil 2013

Com teste de Ciências a ser aplicado de forma experimental em alunos do 9º ano do ensino fundamental, e em caráter amostral em estudantes do 3º ano do ensino médio, a edição deste ano da Prova Brasil e da Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) será realizada em novembro em todo o País.

Os testes, que também incluem provas de Leitura, de Matemática e questionários sócioeconômicos, serão realizadas no período de 11 a 21 de novembro. Por causa da inclusão da disciplina de Ciências na edição deste ano, os testes serão realizados em dois dias.

As informações e a sistematização de aplicação das avaliações foram publicadas nesta segunda-feira (24) no Diário Oficial da União pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Formalizada em junho deste ano, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) - a terceira avaliação que compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) -, também será realizada em novembro. Serão avaliados alunos do 3º ano do ensino fundamental - último ano dos três que compõem o ciclo de alfabetização das crianças.

A inclusão de ciências na Prova Brasil - o que deixará o exame mais parecido com o teste do Programa Internacional de Avaliação (Pisa) - é vista com bons olhos por especialistas consultados pelo Estado em fevereiro.

No entanto, alguns deles criticam a falta de debate sobre como os assuntos deveriam ser abordados no exame. "A discussão não aconteceu, nem mesmo com a definição das matrizes curriculares de português e matemática", diz Daniel Cara, coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

Especialistas também questionam a não inclusão de outras disciplinas na avaliação. "Por que não incluir de forma amostral história e geografia?", questiona Alexandre Oliveira, da consultoria Meritt Informação Educacional.

O ideal, segundo Marcio da Costa, professor da Faculdade de Educação da UFRJ, é que a matriz funcione como um indutor do próprio currículo do ensino básico.

"Queremos finalizar até julho as diretrizes de ciências e esperamos que o MEC se guie por esse estudo", diz José Fernandes de Lima, presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE).

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto pela Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), pela Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc) - ou simplesmente Prova Brasil -, e a partir deste ano, também pela Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA).

A Aneb é uma avaliação amostral com foco nas gestões dos sistemas educacionais e que visa também avaliar além do ensino fundamental, o ensino médio regular, tanto da rede pública quanto da rede privada, em todo o País.

A Prova Brasil é uma avaliação em larga escala do Inep, de caráter censitário, aplicada a cada dois anos em escolas públicas que possuem turmas de 20 ou mais estudantes. São avaliados alunos matriculados nos 5º e 9º anos do ensino fundamental.

O objetivo é avaliar o sistema educacional, analisando o desempenho e informações de caráter sócioeconômicas de alunos, docentes e servidores.

As escolas são selecionadas pelo Inep com base em dados do Censo Escolar. As provas são formadas por quatro blocos - dois de língua portuguesa e dois de matemática. A partir deste ano, serão cobrados também conteúdos de Ciência.

Não são divulgados resultados individuais dos estudantes, já que o objetivo é avaliar a unidade e o sistema de ensino.As médias de desempenho da Prova Brasil, somada aos índices de aprovação obtidos a partir do Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de cada escola e município.