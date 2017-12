Alunos do ensino médio ocupam escola em Campinas

SOROCABA - Cerca de 100 estudantes, segundo a Polícia Militar, ocuparam nesta terça-feira, 17, a Escola Estadual Carlos Gomes, em Campinas, interior de São Paulo. A ação é um protesto contra a reorganização da rede estadual.

Os alunos do ensino médio se opõe à desativação do ciclo em 2016. O portão foi trancado com cadeado pelos manifestantes e eles controlam o acesso. À tarde, foi permitida a entrada de alunos do ensino fundamental, já que eles e os pais não tinham sido avisados sobre a ocupação.

Nesta quarta-feira, os estudantes pretendem manter a escola fechada - um grupo com barracas preparava-se para acampar no interior do estabelecimento. A Diretoria Regional de Ensino informou que negocia o fim da ocupação.

Protesto. Cerca de 300 estudantes de quatro escolas estaduais protestaram, nesta terça-feira, contra a reorganização da rede estadual de ensino que vai fechar cinco estabelecimentos em Sorocaba, interior de Sorocaba. Com faixas e cartazes, os alunos interditaram a Avenida Itavuvu, principal acesso à zona norte.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A manifestação bloqueou a entrada e saída de ônibus de um terminal de transferência do transporte público. Os manifestantes caminharam pela avenida, interditando uma das pistas. O protesto durou cerca de três horas e foi acompanhado pela Polícia Militar. Nova manifestação foi convocada para quinta-feira.