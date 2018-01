Alunos do Curso 'Estado' de Jornalismo ganham blog

Os 30 focas do Curso Estado de Jornalismo, na sede do Grupo Estado, em São Paulo

A partir desta quarta-feira, 6, os 30 alunos do Curso Estado de Jornalismo terão um blog no portal estadão.com.br em que irão contar como é a rotina no programa de treinamento. As aulas do curso começaram no dia 1º de setembro e vão até 10 de dezembro, na sede do Grupo Estado, em São Paulo.

Intitulado 'Em Foca', o blog receberá três posts por dia, para que todos escrevam a cada duas semanas. Para o coordenador do curso, Francisco Ornellas, o site representa "uma nova janela para a prática do jornalismo ético". "Mais do que isso, é a possibilidade de eles compartilharem a incrível experiência que vivem ao longo dos 100 dias dos programa", afirma.

Os 30 jovens jornalistas da 21ª turma do programa foram selecionados entre 1.901 candidatos de todo o País. Eles se formaram ou estão concluindo o curso de Jornalismo em universidades de Brasília, Minas, Paraná, Rio, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

O Curso Estado de Jornalismo, criado em 1990, é reconhecido como Extensão Universitária em Jornalismo pela Faculdade de Comunicações da Universidade de Navarra, na Espanha. Durante o programa, os alunos têm contato com experientes jornalistas do Brasil e do exterior, além de aulas de economia, política, ética e filosofia. Os focas também produzem reportagens e acompanham as atividades das redações de O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado, Rádio Eldorado e Portal estadão.com.br, nas mais diversas editorias.