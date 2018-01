Alunos do Curso 'Estado' de Jornalismo atualizam blog

O blog Em Foca, hospedado no portal estadão.com.br, voltou a ser atualizado. Agora são os alunos da 22.ª turma do Curso Estado de Jornalismo que vão contar como é a rotina do programa de treinamento. As aulas começaram na quinta-feira, 1.º de setembro, e terminam dia 9 de dezembro, na sede do Grupo Estado, em São Paulo.

O site receberá três posts por dia, para que todos os 30 focas - como são chamados os jornalistas em início de carreira - escrevam a cada duas semanas.

O Em Foca foi criado no ano passado e se tornou tornou um rico acervo do aprendizado dos 30 alunos da última turma do curso do Estado. Em textos, fotos e vídeos, os focas dividiram experiências, deram dicas e narraram situações em que sentiram o frio na barriga típico de quem está começando na profissão.

Os jovens jornalistas da atual turma do programa foram selecionados entre 1.531 candidatos de todo o País. Eles se formaram ou estão concluindo o curso de Jornalismo em universidades de Brasília, Bahia, Espírito Santo, Minas, Paraná, Pernambuco, Rio, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo.

O Curso Estado de Jornalismo, criado em 1990, é reconhecido como extensão universitária em Jornalismo pela Faculdade de Comunicações da Universidade de Navarra, na Espanha. Durante o programa, os alunos têm contato com experientes jornalistas do Brasil e do exterior, além de aulas de economia, política, ética e filosofia. Os focas também produzem reportagens e acompanham as atividades das redações de O Estado de S. Paulo, Jornal da Tarde, Agência Estado, Rádio Eldorado e portal estadão.com.br, nas mais diversas editorias. O programa de treinamento é patrocinado por Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo.