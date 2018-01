Alunos do Colégio Christus se dizem injustiçados por ter Enem cancelado

Os estudantes do 3.º ano do Colégio Christus, no bairro da Aldeota, em Fortaleza, se dizem injustiçados pelo Inep após terem sido obrigados a fazer nova prova do Enem. Eles reclamam que o instituto só cancelou as provas deles, embora os alunos do cursinho pré-vestibular da escola também tenham tido acesso ao simulado com 9 questões idênticas às do exame aplicado no fim de semana.

"A decisão do Inep foi muito precipitada. Não é justo que só a gente refaça a prova, sendo que foi um erro do próprio Inep", afirmou Lia Albuquerque, de 17 anos. Ela disse que faltou à aula no dia em que os cadernos de revisão foram distribuídos e só soube que ele trazia questões iguais às do Enem na noite do sábado, após a prova de Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Os alunos foram liberados pela direção do Christus para falar com a imprensa na manhã desta quinta-feira. "Eu vi o simulado, não fiz e inclusive errei 4 questões daquelas que a gente já tinha", contou Beatriz Sucupira, de 17. Ela, assim como seus colegas, estão confiantes de que o colégio não teve culpa de antecipar questões do exame.