Alunos do Colégio Bandeirantes, de SP, organizam TEDx

Estadão.edu, com informações do Portal Porvir,

Alunos do Colégio Bandeirantes, da região central de São Paulo, promovem nesta sexta-feira, 30, o segundo TEDx do Brasil organizado por estudantes do ensino médio. O evento começa às 14h e terá transmissão ao vivo pela internet, através do site http://itv.netpoint.com.br/colband. Para assistir às apresentações, basta inserir o nome e um endereço de e-mail.

O TED é um modelo autônomo de debates que nasceu no Vale do Silício, na Califórnia. Há alguns anos, passou a licenciar eventos locais e comunitários, chamados de TEDx.

Fruto de um ano de trabalho, o TEDxColégio Bandeirantes foi desenvolvido no projeto Open City, um programa em parceria com a Universidade Harvard e o MIT que procura criar discussões e desenvolver produtos que tornem a comunidade e a cidade ambientes mais participativos e abertos.

Cerca de 25 alunos do 1.º e do 2.º ano do ensino médio se responsabilizaram pela construção do evento. A partir do binômio educação/inovação, os jovens selecionaram seis palestrantes nacionais e mais duas palestras do TED internacional, que serão transmitidas no evento. Sob orientação de educadores e convidados, os estudantes desenvolveram ao longo do ano a proposta inicial, o projeto escrito e o plano de comunicação, conseguiram a licença do TED internacional e fizeram a seleção e o convite aos participantes.

Palestrantes do TEDxColégio Bandeirantes:

- Gilson Schwartz – “Games, Educação e Cidadania – A Rede Games for Change”

- Victor Alexandre de Souza – “Ismart: Parcerias educativas que transformam vidas”

- Adora Svitak – “What adults can learn from kids” – TED Long Beach – Califórnia (vídeo)

- Ricardo D’Addio – “Sustentabilidade, Qualidade de Vida e Estética”

- Luis Otávio Ribeiro – “Crowdfunding e Educação: a experiência do Catarse”

- Carla Lopes Bridi – “Idade Mídia: a comunicação reinventada na escola”

- Sir. Ken Robinson – TED Monterey, California – “Schools Kill Creativity” (vídeo)

- Fernanda Nudelman – “Coworking: cocriando a inovação”