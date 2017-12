Alunos do câmpus Guarulhos da Unifesp entram em greve

SÃO PAULO - Estudantes do câmpus Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) entraram em greve na terça-feira, 24. A principal causa foi a interrupção da linha gratuita de transporte entre o metrô Carrão e a unidade - atualmente, as aulas ocorrem no centro da cidade.

Segundo nota da universidade divulgada na semana passada, o MEC vem diminuindo as verbas para as federais e o repasse para esse serviço foi atingido. O movimento promete ato na frente da reitoria, na zona sul da capital paulista, nesta quinta-feira, 26, às 14 horas.