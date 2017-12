Alunos de Salvador começam ano letivo 16 dias após data prevista

SALVADOR - Dezesseis dias depois do previsto, teve início nesta quinta-feira o ano letivo nas 426 escolas da rede municipal de Salvador. O atraso, causado pela greve da Polícia Militar do Estado e pelo carnaval, fez o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, João Carlos Bacelar, admitir que a rede municipal não conseguirá cumprir com o mínimo de 200 dias letivos previsto em lei.

"Poucas escolas públicas no Brasil conseguem", justificou Bacelar. Cerca de 150 mil alunos estudam na rede municipal.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar da greve da PM, as escolas estaduais da Bahia tiveram a programação inicial, de início das aulas no dia 6, mantida pelo governo.