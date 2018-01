Alunos de Medicina da UFSCar têm audiência com secretária do ensino superior

Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) estão em reunião nesta manhã com a secretária do Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari. Os estudantes do 5º ano do curso estão sem aulas práticas desde abril.

A secretária está na instituição para fazer uma coletiva à tarde sobre o Sistema de Seleção Unificada do MEC e aceitou ouvir as queixas dos estudantes. A crise se agravou semana passada quando o reitor da instituição, Targino de Araújo Filho, afirmou que os alunos sem aula procurassem uma outra faculdade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As aulas práticas realizadas na Santa Casa da cidade foram canceladas no último mês, pois a UFSCar não paga a entidade há dois meses. Um hospital-escola está em construção, mas só deve ficar pronto para o uso no segundo semestre.

Paula Rossi, de 24 anos, no 5º ano de Medicina, afirmou que os alunos estão "preocupados e indignados". "Estamos com sentimento de abandono." Já seu colega Renan RamosMaragoni, de 23 anos, quer ver a situação resolvida: "Vamos apresentar a situação dos estudantes ao MEC, saber quais informações eles têm e qual será sua postura a respeito".