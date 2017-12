Alunos de Jornalismo ocupam sala da Ouvidoria da PUC-SP

SÃO PAULO - Alunos de Jornalismo e de Comunicação e Multimeios da PUC-SP ocuparam na manhã desta segunda-feira, 16, a sala da Ouvidoria da instituição, no câmpus de Perdizes, zona oeste. Os estudantes cobram uma nova sede para o centro acadêmico, desalojado desde o anúncio da demolição da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes (Faficla), em junho do ano passado. As obras, porém, ainda nem começaram.

Os universitários também espalharam cartazes pelo câmpus para cobrar providências da Reitoria e cercaram com fita isolante algumas áreas da PUC, como a cruz do tradicional Pátio da Cruz. Um cartaz na base do monumento diz "Occupy All Streets", em alusão ao movimento Occupy Wall Street.

Segundo os alunos, após oito reuniões de negociação com a Reitoria a universidade cedeu uma sala onde funcionava a brinquedoteca da PUC. Mas os alunos recusaram porque o espaço tem acesso apenas pelo lado externo do prédio e teria de ser dividido entre o C.A. Benevides Paixão, de Jornalismo e Multimeios, e a Atlética.

"A Atlética precisa guardar troféus e instrumentos musicais, então a sala não poderia ficar aberta o tempo todo, o que contraria a proposta do centro acadêmico", diz o estudante de Jornalismo Bruno, de 22 anos - ele preferiu omitir o sobrenome. Só a Atlética aceitou o espaço.

A ocupação da Ouvidoria foi decidida em assembleia estudantil realizada na quarta-feira, 11. O ato foi pacífico, de acordo com Bruno. "Chegamos lá e explicamos o que estava acontecendo. A professora ouvidora até nos apoiou, disse que era um absurdo o que a Reitoria estava fazendo", afirma o estudante.

"Agora só negociaremos com a Reitoria em audiência pública, com a participação de mais estudantes. Queremos que a PUC se sinta pressionada a agir e fazer uma proposta correta."

Procurada, a universidade ainda não encaminhou resposta. Assim que o fizer, a reportagem será atualizada.

