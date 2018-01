Estudantes de Etecs passam a noite no Centro Paula Souza

SÃO PAULO - Alunos das Escolas Técnicas do Estado de São Paulo (Etecs) passaram a madrugada desta sexta-feira, 29, na sede do Centro Paula Souza - autarquia estadual responsável pela administração das unidades. Eles protestam contra cortes na merenda e afirmam que só sairão quando a instituição garantir comida para todos os alunos das Etecs.

Pela manhã, os alunos das Etecs, com apoio pela primeira vez neste ano de secundaristas, fizeram uma manifestação na Avenida Paulista e depois seguiram para o prédio da Secretaria Estadual de Educação, na Praça da República, região central. Ali decidiram em assembleia que, se a diretora-superintendente do Paula Souza, Laura Laganá, não os recebesse, a sede da autarquia, na Rua dos Andradas, no centro, seria ocupada.

A invasão teve início por volta das 14h20. Na hora em que os alunos começaram a pular os portões, houve confusão com a Polícia Militar, que acompanhava tudo a distância. Os PMs tentaram deter a ocupação usando spray de pimenta. "Nós só estamos reivindicando nosso direito, que é ter merenda, e fomos atacados com truculência", disse Beatriz Calderon, de 16 anos, aluna da Escola Técnica Estadual São Paulo (Etesp).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gabriel Ramos, de 60 anos, dono de um salão de beleza na frente do prédio, disse que teve de fechar o estabelecimento porque os alunos correram para dentro do salão para fugir dos policiais. "Até eu levei spray de pimenta nos olhos."

A repórter Annie Zanetti, da Rádio CBN de São Paulo, também foi atingida por um jato de spray de pimenta. O caso mereceu repúdio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), que considerou a intervenção abusiva e cobrou a identificação e punição do agente envolvido.

Comida seca. No dia 20, reportagem do Estado mostrou que em algumas Etecs os alunos recebem apenas a comida seca (bolachas, barra de cereal e suco), que às vezes não é distribuída por semanas. Em outras, não há nenhum fornecimento. Na ocasião, o Centro Paula Souza admitiu o problema e disse que trabalhava para solucionar "questões pontuais", com a readequação da estrutura e negociação com as prefeituras e a Secretaria Estadual da Educação.

Icaro Bendas, de 16 anos, da Etec Guaracy Silveira, em Pinheiros, diz que nunca recebeu merenda. "Eu moro em Osasco, levo duas horas até a escola e fico sem comer. Quando dá a gente leva marmita, mas não temos onde esquentá-la."

Outros reclamam da redução nos produtos ofertados. "A gente recebia duas barrinhas de cereal e um suco. Agora, é só uma barrinha e tem dia sem suco", afirmou Luana Sorbini, de 16 anos, da Etec Camargo Aranha.

Greve. Professores e diretores do Sindicato dos Funcionários do Centro Paula Souza (Sinteps) apoiaram a ocupação e disseram que a categoria estuda entrar em greve nos próximos dias. Uma assembleia está marcada para esta sexta-feira.

"A precariedade é generalizada. Nós não temos reajuste salarial há três anos, existe um déficit gigantesco de funcionários e nenhuma estrutura para dar aula", disse a diretora Sirlene Maciel.

A Superintendência do Centro Paula Souza informou que recebeu documento com reivindicações e se dispôs a dialogar com uma comissão de alunos. "Até o momento, não se obteve resposta do grupo de manifestantes", disse em nota oficial. A PM alegou ter agido para evitar a invasão e "garantir a segurança dos envolvidos". Em assembleia, à noite, os alunos decidiram manter a ocupação.