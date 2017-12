Alunos de escola do RN lançam campanha contra bullying

Alunos do Colégio Marista de Natal (RN) lançaram uma campanha na internet contra o bullying após um garoto ter pulado do primeiro andar da escola na manhã de terça-feira, 23. Segundo relatos colhidos pela imprensa local, o estudante do 8.º ano do ensino fundamental L.V., de 15 anos, era vítima de agressões psicológicas no colégio. O quadro de saúde do adolescente é estável.

No Twitter, os integrantes da Comissão de Formatura do Marista usam a hashtag #PrédeMaisRespeitoeConsciência para divulgar a causa. Na primeira mensagem, eles escreveram: "Bullying: uma brincadeira que acaba em lágrimas". A iniciativa conta com o apoio do grêmio e dos alunos do cursinho pré-vestibular da escola.

O incidente no Marista está sendo investigado pela Polícia Civil, que vai ouvir os pais e colegas de turma de L.V., além de professores e funcionários. O boletim de ocorrência, registrado pelo diretor do colégio, afirma que o estudante se atirou do prédio "por motivos até o presente momento não identificados".

Com a queda, o aluno fraturou o braço direito, cortou o queixo e teve alguns dentes quebrados. Ele foi levado de ambulância para o Hospital Walfredo Gurgel, onde passou por cirurgia.

A versão que corre nas redes sociais é que L.V. havia sido xingado por colegas antes de pular da sacada. O garoto pediu ao professor para beber água e, no caminho, se jogou do primeiro andar.

Em nota assinada pela direção, o colégio afirma que "todos os pontos em questão divulgados pelas redes sociais na internet não correspondem à realidade dos fatos". A escola diz ainda que prestou assistência ao aluno e tomou "todas as medidas cabíveis (...) com relação às autoridades (polícias militar e civil) e aos familiares" do estudante.

O Marista também divulgou comunicado aos pais de alunos, em que afirma: "A unidade educacional está atenta e apoia as averiguações sobre as circunstâncias do incidente, de forma transparente".