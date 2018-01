Alunos de Direito da USP querem processo contra vice-diretor

Alunos e professores da Faculdade de Direito USP decidem neste momento, em reunião da Congregação, a abertura de processo administrativo e de uma sindicância contra o vice-diretor, Paulo Borba Casella, que na última sexta-feira tentou revogar ordem de transferência dos livros da biblioteca para o prédio histórico. A Congregação é a instância máxima da faculdade, que decide sobre as ações da institutição.

Os alunos, que paralisaram as atividades na faculdade, chamam Casella de "golpista". O vice-diretor tentou barrar a transferência dos livros que estavam em caixas no prédio anexo da rua Senador Feijó. A ordem ha via sidio dada pelo diretor da faculdade, Antonio Gomes Magalhães Filho, em conformidade com decisão judicial da semana passada.

Casella é ligado ao ex-diretor da faculdade de Direito, João Grandino Rodas - atual reitor e responsável pela mudança de dois acervos da biblioteca para o prédio anexo. O imóvel está em condições precárias e até um vazamento atingiu as obras.