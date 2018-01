Alunos de Direito da USP apoiam atual direção da faculdade

O diretor da Faculdade de Direito da USP, Antonio Gomes Magalhães, foi aplaudido na noite desta quarta-feira, 12, pelos estudantes da unidade, que pediram por mais autonomia em relação à reitoria. Os estudantes protestavam contra a mudança da biblioteca para um prédio anexo sem condições de abrigá-la.

Desde janeiro, os livros estão em caixas. Segundo Magalhães, está sendo negociada a liberação de verbas para a reforma do anexo com o reitor, João Grandino Rodas, com quem afirma ter “boas relações”. “Faria a mudança de forma mais pensada, mas agora não há mais o que fazer.”