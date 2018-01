Alunos das escolas estaduais voltam às aulas nesta segunda

Os 4 milhões de alunos das escolas estaduais retornam às aulas nesta segunda-feira, 14, após férias antecipadas por causa da Copa do Mundo. Só na capital e na Região Metropolitana, são esperados 2,1 milhões de estudantes de volta às classes. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, a mudança no calendário não comprometerá os 200 dias letivos previstos em lei.

No planejamento, haverá ainda uma semana de recesso entre os dias 13 e 20 de outubro para alunos, professores e servidores da pasta. A pausa foi definida, de acordo com a secretaria, para evitar um possível desgaste com um segundo semestre mais longo. O término das aulas está previsto para a segunda quinzena de dezembro.

Matrículas. Começam nesta terça-feira, 15, as matrículas do ensino fundamental para 2015. O cadastro é necessário para quem quer entrar na rede pública, municipal ou estadual, no próximo ano. A inscrição dos alunos que já frequentam as unidades de ensino é automática.

O período de matrículas para o ensino médio está marcado para o fim de agosto e é voltado aos estudantes que estão fora da rede estadual e aqueles que desejam retomar os estudos em 2015.