Alunos da USP fumam orégano na 'Semana do Baseado'

SÃO PAULO - Com cigarros de orégano e cerveja, um grupo de cerca de 20 alunos da USP realiza na noite desta terça-feira, 17, mais um encontro da Semana de Barba, Bigode e Baseado. O evento visa a discutir a legalização da maconha e a "autonomia sobre o uso do corpo", segundo os organizadores. Ontem, no primeiro dia do festival, aproximadamente 60 estudantes assistiram ao filme Maria Cheia de Graça e depois debateram o papel da mulher na sociedade.

O grupo está reunido numa sala conhecida como Espaço Verde da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), na Cidade Universitária.

Também estava marcada para esta noite a realização de "gincanas e concurso de paródias", mas os universitários desistiram da brincadeira. O cheiro de orégano é forte no local. "Para efeitos jurídicos afirmamos que será fumado apenas orégano, substância lícita", ressaltaram os organizadores no convite para o evento.

A 'semana do baseado' está sendo promovida por alunos ligados à Frente Uspiana de Mobilização Antiproibicionista (Fuma). A frente foi fundada no fim do ano passado, em meio aos protestos surgidos após a Polícia Militar flagrar três estudantes com maconha na FFLCH. Alunos invadiram o prédio da diretoria da faculdade e, depois, o da reitoria da USP.

Nesta quarta, a programação começa às 18 horas, no vão da História, com uma "intervenção libertária" regada a cerveja e ao som de samba. O objetivo do ato é "fazer os presentes refletirem sobre o direito que lhes é dado ao próprio corpo e ao uso deste que lhes é permitido fazer".

Na quinta, a partir das 18 horas, o Espaço Verde sediará oficinas durante o "plantão de cultivo". Às 21 horas será realizada uma "orgia poética".

Para encerrar o evento, na sexta, haverá um debate sobre "Travestis e drogados: (des)marginalizando comportamentos", no local onde a PM flagrou o consumo de maconha e houve confronto com estudantes no ano passado.

Depois vai rolar a festa "Queimando o bigode", uma cervejada com o objetivo de arrecadar dinheiro para a Marcha da Maconha, movimento que defende a legalização da droga no Brasil.