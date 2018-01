Alunos da Unesp encerram greve em Botucatu

Os alunos da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Botucatu, a 232 quilômetros de São Paulo, encerraram nesta sexta-feira, 13, a greve iniciada ontem. Eles aceitaram a proposta da direção de se reunir na segunda-feira para discutir as reivindicações. Os estudantes querem a reativação do restaurante universitário da própria Unesp - o serviço foi terceirizado - e o subsídio das refeições para alunos carentes.

Segundo o Grupo Administrativo do Câmpus (GAC), os quatro diretores das unidades localizadas no câmpus - Faculdade de Ciências Agronômicas, Faculdade de Medicina, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e Instituto de Biociências - vão se reunir com dez representantes dos alunos para decidir sobre o encaminhamento das questões.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parte dos estudantes, no entanto, não abre mão de que a reunião seja aberta. Eles prometem fazer um "barulhaço" caso a participação seja restrita.

Hoje não houve aulas no câmpus: alunos que entraram em classe foram convencidos a aderir à paralisação. Apenas o 6.º ano de Medicina não parou.

Os estudantes distribuíram panfletos nas unidades hospitalares - Hospital das Clínicas e Hospital Veterinário - e na rotatória de acesso ao câmpus. Amanhã, haverá atividades para alunos que estão em processo de reposição de aulas.