Alunos da rede estadual de SP podem concorrer a bolsas de intercâmbio

A Secretaria de Educação do Estado está com inscrições abertas para o primeiro intercâmbio internacional dos alunos da rede. Serão oferecidas 356 vagas para cursos intensivos de 20 dias na Inglaterra, França e Argentina. Os interessados podem fazer inscrição até sexta-feira para o processo seletivo, que ocorre em 20 de outubro.

Podem concorrer os 22 mil alunos das escolas estaduais que estão matriculados em qualquer estágio do curso de inglês ou a partir do nível II de francês ou espanhol em um dos 224 CELs do Estado. Também é preciso atender a requisitos, como frequência mínima de 75% nas aulas de idioma e ter alcançado média igual ou superior a sete em Língua Inglesa, nos quatro bimestres do curso de Ensino Médio no ano letivo anterior ao de realização da prova.

Serão oferecidas 40 vagas para a França, 60 para a Inglaterra e 256 para a Argentina. A viagem acontece no período de férias escolares de verão ou inverno. O resultado do processo seletivo será divulgado em 31 de outubro.