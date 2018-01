Alunos da PUC-SP suspendem greve

Alunos da PUC-SP decidiram suspender a greve em assembleia na noite desta segunda-feira, 17. A paralisação começou no dia 13 de novembro, após o anúncio da nomeação da professora Anna Cintra, terceira colocada na eleição interna, para o cargo de reitora da universidade.

Durante a assembleia, também foi aprovada a realização de uma calourada unificada no início do próximo ano letivo. Os novos estudantes da PUC-SP deverão ser abordados por veteranos para que conheçam o motivo da mobilização na universidade.

"O movimento vai continuar mesmo durante as férias. Vamos articular os próximos passos da mobilização", disse uma estudante, que preferiu não se identificar. A greve pode ser retomada no início de 2013. O recesso administrativo da PUC-SP começa ao meio-dia de sexta-feira, 21, e termina em 2 de janeiro.

Parte dos alunos cruzou os braços em protesto contra a escolha de Anna Cintra para a reitoria. Ela foi a menos votada na consulta feita à comunidade acadêmica. Ainda assim, o grão-chanceler da PUC-SP, cardeal d. Odilo Scherer, selecionou a professora para o cargo a partir de uma lista tríplice.

Segundo os alunos grevistas, a decisão de d. Odilo representou um ataque ao que chamam de "tradição democrática" da PUC-SP. Desde o final da década de 1980 os primeiros colocados da lista tríplice são escolhidos para a reitoria.

Alguns professores também decidiram entrar em greve junto com os estudantes, mas já suspenderam a paralisação, no último dia 12. Caso os docentes não voltassem às salas de aula, o sindicato da categoria poderia ser multado, decidiu o Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Conselho

Anna Cintra, que tomou posse em 30 de novembro, convocou para a manhã de quarta-feira, 19, uma reunião do Conselho Universitário (Consun). No encontro deve ser discutido o orçamento de 2013, entre outros assuntos.